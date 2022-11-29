احتراق محل بويات في أبوالنمرس بالجيزة

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث أمن الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محل بويات في عقار على الطريق الزراعي اتجاه الحوامدية دائرة القسم.

حريق في أبوالنمرس

وبالانتقال والفحص تبيّن أنّ العقار مكون من 3 طوابق، ونشب داخل محل بويات بالطابق الأرضي، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وأسفر عن احتراق جميع محتويات المحل، كما تبيّن وجود آثار اشتعال بواجهة العقار دون إصابات.

سبب نشوب الحريق

ويُرجح أنّ سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.