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الداخلية: تحرير 2099 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وشيماء مختار
11:37 ص | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
حملات مرورية.. صورة تعبيرية

حملات مرورية.. صورة تعبيرية

واصلت الإدارة العامة للمرور، جهودها لضبط المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2099 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مخالفات مرورية متنوعة

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، واصلت الإدارة العامة حملاتها المستمرة على الطرق، وحررت 656 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 54 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

العقوبة القانونية

ووفقا لقانون المرور، فإن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، تتضمن معاقبة صاحب المخالفة بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، فضلا عن سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، أو تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.

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