حبس المتهم بدهس سيدة على الطريق الدائري بالجيزة.. «مكانش قصدي أخبطها»

«مكانش قصدي أخبطها، كانت بتعدي غلط وأنا ماشي»، بتلك الكلمات بدأ المتهم بقتل سيدة في حادث تصادم على الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن بالجيزة، الدفاع عن نفسه أمام جهات التحقيق، قبل أن تأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما نسبت إليه تهمة القتل الخطأ، وأمرت بإجراء التحريات حول الواقعة.

أقوال المتهم أمام جهات التحقيق

أجاب المتهم، على سؤال جهات التحقيق، عن سبب هروبه من موقع الحادث، بعدما صدم السيدة، قائلا: «كنت خايف أقف، أول ما شوفتها وقعت ومبتتحركش، جريت، بس كان لازم أسلم نفسي».

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ بمصرع ربة منزل، 56 سنة، في حادث اصطدام على الطريق الدائري بصفط اللبن، وبالانتقال والتحقيق في مكان الحادث، تبين ان السيدة لقيت مصرعها بعد اصطدام ميني باص بها، أثناء رجوعها للخلف، قبل أن يفر قائد السيارة «المتهم»، هاربا من مكان الحادث.

ونقلت جثة السيدة إلى المشرحة، بينما سلم المتهم نفسه، وتبين أنه شاب، يبلغ من العمره 20 سنة، مقيم بالقليوبية، وأنه ارتكب الواقعة دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، والتحفظ على السيارة.

عقوبة القتل الخطأ بالحوادث المرورية

قال المحامي بالنقض سمير عبد العظيم، إن عقوبة القتل الخطأ، هي المتوقع تطبيقها على المتهم، موضحا أن المادة 238 من قانون العقوبات، تنص على أنه «من تسبب خطأ في موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضاف «عبد العظيم»، أن عقوبة القتل الخطأ أو بدون نية وقصد نتيجة الحوادث المرورية، شرط ثبوت ذلك، يواجه فيها المتهمين العقوبات المنصوص عليها في المادة 238 من قانون العقوبات.