مقتل شخص رفض الكشف عن رقم «الفيزا» السري بعد استدراجه لشقة في بولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل أحد المواطنين بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة، إذ تبين قيام شخصين بارتكاب الجريمة بعد تقييد المجني عليه في شقته وتعذيبه؛ لإبلاغهما بالأرقام السرية لكروت الائتمان، إلا أنه لفظ أنفاسه.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين – مقيمان بدائرة القسم.

خطة المتهمين لسرقة المجني عليه

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حيث قاما بالاتفاق فيما بينهما على سرقة المجني عليه، وشراء أقراص مخدرة من أحد الأشخاص، تم ضبطه، وتوجه أحدهما لشقة المجني عليه وقام بوضع أقرص مخدرة داخل مشروب له ولدى شعور المجني عليه بعدم الاتزان، قام المتهم بالاتصال بالمتهم الآخر وقاما بتقييد المجني عليه باستخدام «حبل» وطلبا منه الأرقام السرية لكروت الائتمان الخاصة به وخشية افتضاح أمرهما قاما بكتم أنفاس المجني عليه مما أدى إلى وفاته، واستوليا على مبلغ مالي - 3 كروت ائتمان - هاتف محمول، وقيامهما بسحب مبلغ مالي من الكروت المستولى عليها، كما أرشدا عن كروت الائتمان والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.