لخفض الانبعاثات الكربونية.. انطلاق مبادرة لتجميل وتشجير أسطح مراكز الشباب في قليوب

أطلقت إدارة شباب قليوب مبادرة جديدة لتجميل وتشجير أسطح مراكز الشباب، والذي يأتي ضمن جهود الدولة المصرية في مكافحة التغير المناخي لخفض الانبعاثات الكربونية عن طريق نشر زراعة الشجيرات والشتلات الخضراء وتدوير المخلفات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وأعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، أن المبادرة بدأت باختيار عدد 3 أسطح مراكز شباب وهي صنافير وكوم أشفين وناي كتجربة أولية، ليجرى معاينة جاهزية وتهيئة المكان للزراعة والتجميل.

وحرصت دعاء نبية مدير إدارة شباب قليوب على التشبيك والتنسيق مع بعض الجهات المعنية بالزراعة للإمداد بالمعلومات والمهارات التي تساهم في استمرارية و نجاح الفكرة، مثل المواصفات الواجب توافرها للمكان المستغل للزراعة، وأهمها أن يكون المكان مشمس ولا يوجد حوائط حاجزة، أن تكون المساحة كافية ويوجد مياه صالحة للري في الأوقات المحددة.

مواجهة انتشار التلوث البيئي

أشار وكيل وزارة الشباب القليوبية في بيان، إلى أن زراعة الأسطح نتجت فكرتها بعد انتشار التلوث البيئي الناتج عن زيادة عوادم السيارت والمصانع والتقدم التكنولوجي الهائل فى العالم ككل مع قلة الغطاء النباتي، حيث أن كل متر مربع مسطح أخضر يزيل 100 جم من ملوثات الهواء، وكل 1.5متر مربع مسطح أخضر كاف لإمداد فرد بالأكسجين لمدة عام.

مبادرة تنظيف أسطح مراكز الشباب

وأشار وكيل وزارة الشباب بالقليوبية إلى أن المبادرة تعمل أيضا علي تنظيف أسطح مراكز الشباب من المهملات التي تخزن على الأسطح، وتشوه المنظر الجمالي لها، إذ يمكن استخدام السطح كمكان للتدريب وتنفيذ بعض الأنشطة في شكل جمالي يريح ويبهج عين المترددين، كما جرى تدرب الشباب والطلائع على الاعتماد على النفس والتفكير خارج الصندوق باستخدام الأشياء المستهلكة، وإعادة تدويرها واستخدامها في الزراعة بمجالات كثيرة وعديدة.