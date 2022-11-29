انقطاع المياه عن 22 منطقة بالسويس بسبب كسر في خط طرد الجبلايات

أعلنت محافظة السويس ،عن إنقطاع المياه ، فى عدد 22 منطقة بسبب إيقاف محطة مياه أبو عارف ،لوجود كسر مفاجئ فى خط طرد الجبلايات 800 م بشارع ناصر،وسيتم إعادة ضخ المياه بعد إصلاح الكسر

ايقاف محطة مياه أبو عارف

وذكر البيان الصادر عن محافظة السويس ،أنه تم إيقاف العمل بمحطة مياه أبو عارف ومحطة 1/2 ومحطة صرف صحى الجبلايات ابتداءا منذ الساعة 1.30 بعد ظهرااليوم الثلاثاءلإصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد الجبلايات 800م بمنطقة شارع ناصر أمام أسواق بدر بالصباح.

المناطق المتأثرة بقطع المياه

وأوضح البيان أنه نتيجة لإيقاف محطة مياه أبو عارف بالسويس سوف تنقطع المياه عن عدد 22 منطقة هي كفر حودة ،الألبان القديمة ،عمر بن الخطاب ،ارض عبدالعزيز ،الأحداث ،قرية عامر غرب بأكملها ،قرية عامر شرق ،أبوعارف ،جبلاية الفار ،السيد هاشم ،الحسنى ،الجوهرى

وكذلك ذكر البيان تأثروانقطاع المياه عن مناطق ،المشروع ،منشية الرجولة ،ابوترك ك46 ،البطراوى ،العمدة ،ابوحسين ،المهاودة ،ابور الملح ،ابوسيال ،الالبان الجديدة

وسيتم ضخ المياه مرة أخري فور الانتهاء من أعمال الإصلاح مباشرة .