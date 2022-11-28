المركز المصري الألماني ينظم دورات تدريبية حول الإرشاد المهني في 4 محافظات

نظم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورة تدريبية جديدة لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار جهود وزارة الهجرة لمكافحة الظاهرة، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف.

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل دورة تدريبية جديدة، لشباب وبنات محافظات (المنوفية، كفر الشيخ، الغربية، البحيرة)، حول «الإرشاد المهني»: «إزاي نختار مشوارنا المهني والمجال اللي نشتغل فيه؟ القرار ده بيبقى فيه عوامل مختلفة بتوجه سواء لسة متخرجين أو منقطعين عن العمل وحابين ترجعوا.حتى لو شغالين، مهم ومفيد كمان كل فترة نفكر هل إحنا نحقق أهدافنا المهنية؟ لو معنديش أهداف، إزاي أخطط».

وأضاف المركز المصري الألماني: «كل الأسئلة دي هيتم شرحها ومناقشتها في الدورة اللي جاية من تدريب الإرشاد المهني اللي هيكون اونلاين ومتاح لأي حد من محافظات البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، والغربية».

وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال المنشور، إلى أن فترة التدريب لمدة 10 أيام خلال الفترة من 3 إلى 26 ديسمبر المقبل، من الساعة 6 إلى 10 مساء.

ويحرص المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب، لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي.

ويجرى تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف.