للشباب الباحثين عن عمل.. دورة تدريبية جديدة من «المركز المصري الألماني»

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنظيم دورة تدريبية جديدة، ضمن الدورات التي ينظمها بشكل مستمر لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار جهود وزارة الهجرة لمكافحة الظاهرة، والتعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف.

كيفية تطوير المشروع والتوسع من خلال التوجه لأسواق جديدة

وقال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تدريب تطوير الأعمال يعتبر أولى الخطوات لأي حد حابب يشتغل في المجال وبيدور على مكان يتعلم منه أساسياته عشان تفيده في الشغل أو التقديم على شغل، وعشان ناس كتير طلبت، التدريب هيبقى في مقر المركز المصري الألماني».

وأضاف المركز المصري الألماني: «هنتعلم ايه من التدريب؟.. هتتعلموا فيه كيفية تطوير المشروع، وكيفية التوسع من خلال التوجه لأسواق ومنتجات جديدة، واستخدام وسائل التسويق المختلفة والحديثة، لتكبير حجم الأعمال وتكوين الشراكات المثمرة».

وأوضح المركز أن تدريب تطوير الأعمال سيكون خلال أيام 20، 22، 24، 27، 29 نوفمبر الجاري، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء، بمقر المركز مبنى 17، شارع 18، سرايات المعادي.

تنوع الدورات التدريبية

جدير بالذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب، لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي، كما يجرى تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف.