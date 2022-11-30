درجات الحرارة اليوم الأربعاء.. طقس مائل للبرودة ممطر على البحر الأحمر

استمر انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، خاصة خلال ساعات المتأخرة والصباح الباكر، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، نظرا لتأثر البلاد بمنخفض بارد قادم من جنوب شرق أوروبا في طبقات الجو العليا.

كما يسود طقس مائل للبرودة، خلال ساعات النهار، خاصة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على وسط سيناء وجبال البحر الأحمر، مرسى علم وحلايب وشلاتين.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة فى طقس اليوم الأربعاء على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 22 - 16

- العاصمة الإدارية 22 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 22 - 16

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22 - 15

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 23 - 18

- الإسماعيلية 23 - 16

- السويس 22 - 18

- الزقازيق 22 - 17

- شبين الكوم 22 - 17

- طنطا 21 - 17

- شلاتين 26 - 22

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 22 - 16

- مطروح 22 - 14

- السلوم 21 - 15

- سيوة 21 - 11

- العريش 22 - 17

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 15

- كاترين 19 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 20 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 27 - 20

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 25 - 20

- الفيوم 22 - 15

- بني سويف 22 - 14

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 27 - 17

- أسوان 28 - 13

- الوادي الجديد 25 - 13

- أبو سمبل 28 - 18

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 20