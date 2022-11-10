محافظ قنا يبحث تطوير منظومة كاميرات المراقبة بالشوارع: تحد من انتشار الجريمة

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع جميع مديري البنوك بالمحافظة، لبحث دعم تنفيذ منظومة كاميرات متطورة لتأمين الشوارع والمنشآت.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومديري كل من: بنك مصر، والبنك الأهلي، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك التنمية الصناعية، بنك ناصر الاجتماعي، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك كريدي أجريكول، بنك العقاري، بنك QNB، بنك CIB، بنك قناة السويس، البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات المحافظة.

كاميرات المراقبة مهمة في إدارة الأزمات

وأكد محافظ قنا أهمية وجود كاميرات مراقبة تغطي جميع شوارع وميادين مدينة قنا الرئيسية، بهدف الحوكمة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث وضبط الحركة المرورية، مشيرًا إلى أن فكرة تأمين الشوارع والمنشآت بمنظومة كاميرات متطورة يساعد على ربط المحافظة مع بعضها، كما أن توظيف التقنية الحديثة في شؤون حياتنا العامة يساهم في رفع مستوى الأمن والحد من انتشار الجريمة، مشددًا على أهمية دعم البنوك في إتمام هذه المنظومة، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لتلك المؤسسات.

المنظومة توفر الوقت والجهد

وأضاف محافظ قنا أن منظومة الكاميرات سوف تساهم في توفير الوقت والجهد على الجهات الأمنية، عبر كشف ملابسات حوادث عدة مثل الاعتداء والسرقة وما شابهها، لافتًا إلى أهمية وجود كاميرات المراقبة في الشوارع بات ضرورة أمنية لحفظ الحقوق والممتلكات.