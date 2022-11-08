محافظ قنا: طرح 60 طن أرز في الأسواق بسعر 15 جنيها للكيلو

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن وصول 60 طن أرز حر إلى محافظة قنا تمهيدا لطرحها بالأسواق والمحلات والسلاسل التجارية بسعر 15 جنيها للكيلو، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الثلاثاء لمتابعة موقف الأسعار، ومدى توافر السلع الغذائية بالأسواق.

حضر الاجتماع محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائبة سحر صدقى والنائب مصطفى محمود مصطفى عضوا مجلس النواب، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، والعميد تامر النجار رئيس مباحث التموين، والدكتورة وردة بدوي مدير مشروعات الأمن الغذائي، ومحمود فوزي ممثل عن كبار التجار، ومسئولو جهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

الأرز التمويني متوفر في جميع منافذ صرف المقررات التموينية

وأوضح الداودي أنه سيتم وصول دفعات أخرى من الأرز، وكافة السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة، لضمان توافر تلك السلع بكميات كافية بالأسواق والمحلات، مشيرا إلى أن الأرز التمويني متوفر في جميع منافذ صرف المقررات التموينية بسعر 10.5 جنيه، مضيفا أن الأجهزة الرقابية تقوم بشن حملات يومية في جميع مراكز المحافظة؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية، والتزام التجار بالأسعار المقررة.

وأضاف محافظ قنا أن الجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن من خلال تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة المعروض من السلع، والتغلب على ظاهرة الارتفاع العشوائي في الأسعار، لافتا إلى أنه يتابع بشكل يومي أسعار السلع الأساسية، والخضروات والفاكهة، ومدى توافرها في الأسواق على مستوى كافة المراكز، من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية.

توفير السلع الغذائية

وأشار «الداودي» إلى أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع المسئولين بوزارة التموين، بشأن توفير السلع الغذائية الإستهلاكية، وسد العجز في حال وجود نقص في أحد الأصناف، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، وعدم السماح للبائعين بإستغلال المواطنين، ورفع سعر السلعة بشكل غير مبرر.