حازم سمير: لا أثق في «السوشيال ميديا».. وأتلقى ردود فعل الجمهور بالشارع

قال الفنان حازم سمير، إن علاقته بـ«السوشيال ميديا» ضعيفة جدًا، بل تكاد تكون غير موجودة على الإطلاق، معتبرًا أن مؤشرات تلك المواقع خادعًة، ولا يجب الاعتماد عليها في معرفة آراء الجمهور وردود أفعالهم تجاه ما يقدمه من أعمال، ومن ثم لا تربطه علاقة بصفحاتها.

حازم سمير: أغلقت حسابي على فيسبوك

أوضح حازم سمير في تصريح لـ«الوطن»، أنه يملك حسابًا واحدًا فقط على موقع «إنستجرام»، وأنه اضطر إلى إغلاق حسابه على «فيسبوك»، متابعًا: «علاقتي بالسوشيال ميديا، خلاص مفيش، ويرسل لي الأصدقاء ما يكتب عني عبر إنستجرام، ودائمًا ما أتلقى ردود فعل الجمهور تجاه مشاركتي في أي عمل، من خلال لقائي بهم في الشارع».

السوشيال ميديا خداعة

أضاف حازم سمير، أن أقوى رد فعل يمكن أن يعرفه الفنان عن ما يقدمه، يكون من الناس مباشرة، أسوة بما كان يحدث في الماضي: «لكن للأسف حاليًا السوشيال ميديا خدّاعة، لا يمكن الثقة بها بسهولة، لأنك تتواصل مع أشخاص لا تعرفهم، بعكس عندما يقابلني شخص في الشارع، ويخبرني بمحبته ومتابعته لي، وقتها تعرف مدى نجاحك في الدور وتجسيدك للشخصية على الشاشة وتصديق الناس ليك».

وفيما يخص مشاركته في مسلسلات رمضان 2023، أكد أنه لم تتضح معالم مشاركته في ماراثون رمضان، لافتا إلى أنه عند الاتفاق النهائي على أي عمل، سيعلن تفاصيله.

المشاركة في مسلسل إيجار قديم

يعرض حاليًا للفنان حازم سمير، مسلسل إيجار قديم، على شاشة قناة ON، تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت، بطولة شريف منير، ميمي جمال، محمد الشرنوبي، إلهام وجدي، هشام إسماعيل، صلاح عبد الله، فيدرا، رحمة حسن، حنان سليمان.