«الطرق والكباري»: جهزنا فرق طوارئ وإغاثة للتعامل مع الأمطار والسيول

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، عن الانتهاء من تجهيز فرق الطوارئ والإغاثة للتدخل السريع حال هطول الأمطار والسيول، خلال الأيام المقبلة في العديد من المحافظات، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء، مشيرًا إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى، وتشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة الأرصاد الجوية والطقس بشكل دوري، والتعامل مع التقلبات الجوية في أي محافظة، موضحًا أن الهيئة جاهزة تمامًا لمواجهة الأمطار.

غرفة عمليات متصلة بـ«مجلس الوزراء»

وقال حسام الدين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة شكلت غرفة عمليات مركزية متصلة بغرفة عمليات مجلس الوزراء، لمتابعة كل ما يستجد بشأن التقلبات الجوية، ومواجهة تداعيات هطول الأمطار والسيول في المحافظات، للتدخل السريع والتعامل معها، لافتًا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية متصلة أيضًا بجميع غرف العمليات الفرعية التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية.

جاهزون لمواجهة الأمطار والسيول

وأضاف أن الهيئة مستعدة وجاهزة لمواجهة الأمطار والسيول، مؤكدًا أنّ جميع معدات شفط المياه جاهزة تمامًا، للعمل على شفط تراكمات المياه على الطرق السريعة والرئيسية، لعدم تعطل حركة المرور.

تقلبات جوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، من تقلبات جوية تشهدها عدة محافظات، يصاحبها سقوط أمطار رعدية على كافة السواحل الشرقية، وشمال ووسط سيناء، ومدن القناة، ومحافظات الوجه البحري، وتمتد حتى القاهرة الكبرى، وعدة مناطق في شمال الصعيد.

الأمطار تبلغ ذروتها مساء اليوم

وقالت الأرصاد الجوية، في بيان لها، إنّ الأمطار تبلغ ذروتها مساء اليوم، وتبدأ في الصباح بهطول أمطار خفيفة على السواحل الشرقية، وعدة مناطق في محافظات شمال الصعيد، وتزداد شدتها في المساء لتتحول إلى متوسطة ورعدية، وتمتد إلى الكثير من مناطق مدن القناة، فضلاً عن محافظات الوجه البحري، وشمال ووسط سيناء، والقاهرة الكبرى.