حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، التفاصيل الكاملة لامتحان إنجليزي للصف الخامس الابتدائي 2022، الشهري، الذي يُعقد يوم الأربعاء 7 ديسمبر، ورقياً في المدارس، بحسب المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تفاصيل امتحان إنجليزي للصف الخامس الابتدائي

وأضافت المديرية في الجدول المعلن والمُرسل لجميع الإدارات التعليمية، أن امتحان إنجليزي للصف الخامس الابتدائي، يعقد وفقاً لظروف كل مدرسة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، ويعقد وسط إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت المديرية، أن الامتحان يعقد في ما جرى تدريسه خلال شهر نوفمبر 2022، ويجري وضعه بمعرفة موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية المُرسلة من الوزارة.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي لشهر نوفمبر

- يعقد يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يعقد يوم الاثنين الموافق 5 من نفس الشهر، امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

- يعقد يوم الثلاثاء 6 ديسمبر، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

- يعقد يوم الأربعاء 7 ديسمبر امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يعقد يوم الخميس 8 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات.

وفي سياق متصل، أكد أشرف سلومة مدير المديرية، أن حصص المشاهدة من استراتيجيات التعلم المستحدثة إذ أن لها دور كبير في سرعة الاستيعاب وفهم المعلومة بشكل أسرع ونوع من التشويق والإثارة التي تزيد من رغبة التلاميذ في التعلم وذلك عن طريق دمج التكنولوجيا بالتعليم وإجراء حوار مع الطلبة لإثراء المعلومات لديهم، موضحاً أن القيادات التعليمية بالمديرية حريصة على متابعة تفعيلها في المدارس وتقييمها والوقوف على مستوى الأداء فيها ورصد الإيجابيات والسلبيات وتقويمها وتوفير الدعم اللازم لجميع المدارس لتفعيل حصص المشاهدة بشكل جيد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المشروعات البحثية يجري تسليمها قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، المقررة على الطلاب بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، موضحة أن المشروعات البحثية يجري عملها في شكل مجموعات وعليها درجات لا تضاف للمجموع.