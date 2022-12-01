درجات الحرارة اليوم الخميس.. العظمى 24 في القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد في بيان رسمي لها، عن درجات الحرارة اليوم المتوقعة على الأنحاء كافة؛ إذ يتوقع أن تنخفض العظمي على القاهرة ومدينة 6 أكتوبر بمقدار درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوبي سيناء والصعيد.

أما خلال ساعات الليل يكون الطقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء، ما عدا جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر يكون لطيف، وعلى شمال الصعيد مائل للبرودة خلال الساعات الأولى، وبارد في أخره.

وتزيد احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، فتكون خفيفة بنسبة 30%، وتعود الشبورة المائية للتكون في الساعات الأولى من الصباح على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون درجات الحرارة اليوم على الأنحاء والمناطق كافة، كما يلي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 14

- 6 أكتوبر 25 - 14

- بنها 24 - 15

- دمنهور 23 - 15

- كفر الشيخ 23 - 15

- المنصورة 23 - 15

- دمياط 23 - 14

- بورسعيد 23 - 14

- الإسماعيلية 25 - 13

- السويس 24 - 14

- الزقازيق 24 - 15

- شبين الكوم 24 - 15

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23 - 14

- وادي النطرون 24 - 16

- مطروح 23 - 13

- السلوم 22 - 09

- سيوة 21 - 08

- العريش 23 - 13

- رفح 22 - 13

- الطور 28 - 15

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 22 - 05

- طابا 25 - 14

- نويبع 24 - 13

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 27 - 19

- الغردقة 27 - 18

- مرسى علم 27 - 17

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 24 - 12

- المنيا 24 - 11

- أسيوط 25 - 10

- سوهاج 26 - 12

- قنا 26 - 13

- الأقصر 27 - 13

- أسوان 28 - 14

- الوادي الجديد 27 - 07

- أبو سمبل 28 - 14

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 25 - 20