«وديني يا قطر المنصورة على البلد الحرة المشهورة».. الرئيس يفتتح أول مدينة بين 3 محافظات (ملف خاص)

خارطة جديدة ترسم مصر ملامحها من جديد، من أقصى الجنوب إلى الشمال، تتغير فيها معالم الريف والحضر، وتدب الحياة فى رمال صحرائها، لتنبض بالخُضرة والعمران والاستثمار وشرايين التنمية، وبمجتمعات عمرانية متكاملة وذكية.

كانت الدلتا، وتحديداً محافظة الدقهلية،اليوم، على موعد مع فصل جديد من سلسلة العمران والتنمية فى الجمهورية الجديدة، بافتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمدينة المنصورة الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة، ومتابعة تطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كجزء من خطة شاملة نفذتها وتنفذها الدولة لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية، من الصعيد إلى وجه بحرى والقناة، بعد عقود طويلة ظلت خلالها حياة المصريين رهينة بالعيش على شريط ضيق على ضفتى النيل، أرهقته العشوائيات والزيادة السكانية.

«والله ما حد هيقدر يعمل أكتر من اللى إحنا بنعمله ده، البلاد اللى زى حالاتنا دى عاوزة صبر وعمل وشغل»، هكذا كان رهان الرئيس السيسى على المواطن المصرى باعتباره بطل القصة القومية، والكنز الباقى لهذه الأمة، فبتماسكه وقدرته على الحفاظ على وطنه ومقدّراته، وبتكاتفه مع الدولة ومؤسساتها تتسع خارطة مصر لأحلام كل المصريين.