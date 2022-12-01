الرئيس السيسي: تكلفة تنفيذ مشروعات حياة كريمة تتخطى تريليون جنيه

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من أهالي قرية الحصص بمركز شربين في محافظة الدقهلية، على هامش افتتاحه لمدينة المنصورة الجديدة اليوم، وقال لهم إنه عند بدء تنفيذ مشروع حياة كريمة الدولة رصدت 700 مليار جنيه للمبادرة، متابعا: «والتكلفة وصلت الآن إلى تريليون جنيه».

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف الرئيس خلال حديثه مع المواطنين، الذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن العامين الماضيين كانت هناك مشكلة كورونا وهي كبيرة، والعام الثالث الذي قارب على الانتهاء شهد الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في مشكلة كبيرة للعالم كله.

تنفيذ مبادرة حياة كريمة

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولة تفقدية بجامعة المنصورة الجديدة، إلى أن الدولة المصرية لم تستطع تنفيذ مبادرة حياة كريمة في الوقت المطلوب بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.