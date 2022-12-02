كوريا الجنوبية تسجل حوالي 53 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 52987 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 55 حالة وافدة من الخارج، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى أكثر من 27.2 مليون حالة، وفقا لما ذكرته وكاللة «يونهاب» المحلية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل البلاد، 53 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30621 حالة وفاة.

الصين تعلن تسجيل 4278 إصابة بفيروس كورونا

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 4278 إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيس للبلاد، بينها، 4233 محلية العدوى و 45 وافدة من الخارج، دون تسجيل وفيات.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى تسجيل 30702 إصابة بدون أعراض،أمس الخميس، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

وتابعت «الصحة الوطنية» الصينية قائلة، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي ارتفع إلى 327964 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5233 حالة وفاة.