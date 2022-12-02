النشرة الدولية.. مصرع 5 أشخاص في حريق بالصين وأمطار غزيرة تجتاح بالبرازيل

شهد عدد من الدول، خلال الساعات القليلة الماضية، 7 أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية وإنسانية، أبرزها، مصرع 5 أشخاص جراء حريق شب بمبنى سكني شمال غرب الصين، فيما أعلنت السلطات الألمانية نقل 90 مهاجرًا بحاجة إلى الحماية من إيطاليا.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم، بعد ظهر أمس الخميس، بالتوقيت الصيني، في حريق شب بمبنى سكني بحي «وييانج» في مدينة «شيآن» عاصمة مقاطعة شنشي الواقعة شمال غرب البلاد.

العثور على 3 أشخاص لديهم علامات حيوية مستقرة

وأشارت إدارة الإطفاء والإنقاذ بالمدينة الصينية، إلى العثور على 3 أشخاص لديهم علامات حيوية مستقرة، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

وفي السعودية، عثرت السلطات على جثة «سالم البقمي»، المفقود الثاني في سيول ضربت محافظة بحرة غرب البلاد، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى العثور على السيارة التي كان يستقلها بالقرب من وادي فاطمة.

أكثر من 4 آلاف شخص يغادرون منازلهم في ولاية باهيا

وفي البرازيل، لقى شخصين مصرعهما فيما أعلنت السلطات فقدان رجال إطفاء، جراء أمطار غزيرة بعدة مناطق، وأشارت سلطات ولاية «سانتا كاتارينا»، الواقعة جنوب البرازيل، إلى وجود أكثر من 1000 نازح، فيما أجبرت الأمطار أكثر من 4 آلاف شخص على مغادرة منازلهم في ولاية باهيا الواقعة شمال شرق البلاد، وقالت حكومة «منطقة بارانا»، إن عدد المفقودين تراجع إلى أقل من 30 شخصا.

وفي اليمن، ندد مبعوث «واشنطن»، إلى البلاد، تيموثي ليندركينج، بهجمات الحوثيين المستمرة على الموانئ، مشيرا في اجتماع مع وزير المالية اليمني سالم بن بريك، بمقر السفارة الأمريكية باليمن، إلى أن الوقت حان لخفض التصعيد وإغاثة اليمنيين اقتصاديا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات، نقل 90 مهاجرا بحاجة إلى الحماية من إيطاليا، إلى فرانكفورت وبرلين، عن طريق الجو بعد إنقاذهم في البحر المتوسط، فيما سيقيم هؤلاء في ولايات بافاريا وشمال الراين ويستفاليا وبراندبورج وراينلاند بالاتينات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، وصل ولي العهد البريطاني، وزوجته إلى «بوسطن» في أول زيارة للزوجين إلى الولايات المتحدة خلال 8 سنوات، فيما لم يتم الإعلان عن أي لقاء بين الأمير ويليام وشقيقه هاري الذي يقيم في كاليفورنيا.

جائزة من مؤسسة «روبرت كينيدي»، لهاري وميجن ماركل

وسيتسلم هاري وزوجته ميجن ماركل في 6 ديسمبر الجاري، جائزة من مؤسسة «روبرت كينيدي»، خلال في نيويورك، مكافأة على التزامهما الإنساني، وجاءت زيارة الأمير ويليام وزوجته كايت إلى الولايات المتحدة، تزامنا مع جدل في بريطانيا أثاره حادث عنصري جديد في القصر المالكي «باكنجهام».

وكانت «ليدي س.هـ» مساعدة سابقة للملكة إليزابيث الثانية الراحلة، عملت معها على مدى 60 عاما، استقالت بعدما سألت ناشطة خيرية بريطانية سوداء تدعى نجوزي فولاني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «سيستاه سبايس»، مرارا عن أصولها خلال حفلة استقبال في «قصر باكنجهام».

المتحدث باسم ويليام: العنصرية ليس لها مكان في المجتمع البريطاني

بدوره، وصف «قصر باكنجهام»، في بيان، التعليقات بغير مقبولة ومؤسفة جدا، فيما قال المتحدث باسم ويليام، إن العنصرية ليس لها مكان في المجتمع البريطاني.

وفي جنوب إفريقيا، يواجه رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، خطر العزل، بعدما كشف في مذكرة من 138 صفحة، تفاصيل تعرضه لسرقة عملات أجنبية جناها من بيع جواميس بقيمة 580 ألف دولار نقدا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان رامافوزا، نفى في وقت سابق، انتهاك أي قوانين، مشيرا إلى أنه اتبع الإجراءات الملائمة في الإبلاغ عن الجريمة، وقال الرئيس الجنوب إفريقي، في مذكرة موجهة إلى لجنة برلمانية، إن الحيوانات تم بيعها مقابل 580 ألف دولار نقدا، للسوداني مصطفى محمد إبراهيم حازم، في نهاية 2019.

وكانت لجنة من الخبراء «توصياتها غير ملزمة للبرلمان»، توصلت في وقت سابق، إلى أدلة أولية على أن رامافوزا، ربما انتهك قسم توليه منصب الرئاسة في بلاده، فيما من المقرر مناقشة البرلمان في جنوب إفريقيا، تقرير اللجنة في 6 ديسمبر الجاري.