الشركة القابضة للمياه: ندوات في 40 مدرسة بالقاهرة للتوعية بترشيد الاستهلاك

نظم قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ندوات لتوعية طلاب المدارس التابعة للمديرية في 15 مدرسة للحفاظ على ترشيد المياه وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب.

الاستفادة من مقترحات المواطنين في تطوير الخدمات المقدمة

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان صحفي، إلى إجراء إداراتي استطلاع الرأي والمشاركة المجتمعية، استطلاعات للرأي بمنطقتي منشأة ناصر والمقطم، شملت سكان 25 شارعًا، ضمن الخطة الشهرية للشركة للتعرف على آراء عملائها في الخدمات المقدمة وضمان تحقيق الشفافية والمصداقية بين الشركة وعملائها، والاستفادة من مقترحات المواطنين في تطوير الخدمات المقدمة.

استكمال تنفيذ أنشطة التوعية والحملات التي تستهدف جميع مناطق محافظة القاهرة

وأكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة في تصريحات صحفية، ضرورة استمرار تكثيف كافة الأنشطة التي من شأنها ترسيخ مفهوم الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك مع كافة فئات الجمهور لتعزيز الممارسات الإيجابية في الاستخدام اليومي للمياه لافتا إلى أنه جاري تنفيذ الأنشطة التوعية والحملات التي تستهدف جميع مناطق محافظة القاهرة.