«حياة كريمة»: انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة خلال الأشهر المقبلة

قالت الدكتورة ندى عبدالله عضو غرفة العمليات المركزية لمؤسسة حياة كريمة، إنّ الأشهر المقبلة ستشهد انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في 7 مراكز بالدقهلية: «نمهد للمرحلة الثانية، حيث يتم معاينة وتخصيص الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات المختلفة مثل المياه والكهرباء».

إنشاء شبكات كبيرة للصرف

وأضافت عبدالله، خلال حوار ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في المرحلة الأولى، تم هيكلة الصرف الصحي بمركز شربين والقرى التابعة له مثل قرية الحصص، حيث جرى إنشاء شبكات كبيرة للصرف الصحي والمياه وتوسيع محطات المياه وإنشاء شبكات جديدة وهو ما أدى إلى إحلال للبنية التحتية بشكل كبير».

وتابعت عضو غرفة العمليات المركزية لمؤسسة حياة كريمة: «كانت الترع تشهد هدرا كبيرا من المياه، بالإضافة إلى انتشار الأمراض بسبب تلوث المياه، فتم تبطين الترع، مع إنشاء البنية التحتية حتى يتم توفير حياة لائقة».

وأوضحت، أنّ مركز شربين بمحافظة الدقهلية، شهد إنشاء العديد من المشروعات في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، داخل 26 قرية، مشيرةً إلى أن جميع المشروعات الخاصة بالمبادرة تم تنفيذها في قرية «الحصص».

معاناة من انعدام الخدمات

وتابعت: «شربين كانت تعاني من انعدام تام لكل الخدمات، فلم تكن هناك شبكات مياه أو غاز طبيعي أو اتصالات، ولم تكن المدارس على المستوى المطلوب، وجرى تقديم هذه الخدمات ضمن المبادرة الرئاسية».

وأوضحت عضو غرفة العمليات المركزية لمؤسسة حياة كريمة، أنه جرى إنشاء عدد من مجمعات الخدمات الحكومية مثل السجل المدني والشهر العقاري ومكاتب البريد وغيرها من الخدمات التي يمكن تقديمها للمواطنين في القرى المختلفة.

وأشارت، إلى أن «حياة كريمة»، لديها قطاع ميداني تنفيذي كبير في كل المحافظات: «لدينا عناصر رصد ميداني في كل محافظة، مثل الدقهلية، حيث يتم رصد احتياجات المواطنين مثل شبكات المياه والغاز الطبيعي ووحدات طب الأسرة والوحدات التعليمية، ويتم رفع هذه المعلومات إلى الإدارة المركزية الخاصة بحياة كريمة، وبناءً على هذه المعلومات يتم التخطيط».