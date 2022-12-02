القبض على طالب متهم بتمزيق وجه زميله في مدرسة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن تعدي طالب على زميله أمام بوابة المدرسة بالغربية، مؤكدة أن الفحص كشف وصول إخطار لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات باستقبال طالب مقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح قطعي بالوجه، وبسؤاله اتهم صديقه، مقيم بذات الدائرة بالتعدي عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاج، محدثاً إصابته المنوه عنها وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

وبسؤال والده أيد ما قرره نجله واتهم المشكو في حقه بإحداث إصابة نجله، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وتبين إصابته بسحجات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب واتهم المذكور بإحداث إصابته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.