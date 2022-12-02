رئيس التحرير

أحمد الخطيب

القبض على طالب متهم بتمزيق وجه زميله في مدرسة بالغربية

كتب:

محمد بركات
12:38 م | الجمعة 02 ديسمبر 2022
شرطة.. صورة تعبيرية

شرطة.. صورة تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن تعدي طالب على زميله أمام بوابة المدرسة بالغربية، مؤكدة أن الفحص كشف وصول إخطار لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات باستقبال طالب مقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح قطعي بالوجه، وبسؤاله اتهم صديقه، مقيم بذات الدائرة بالتعدي عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاج، محدثاً إصابته المنوه عنها وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

وبسؤال والده أيد ما قرره نجله واتهم المشكو في حقه بإحداث إصابة نجله، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وتبين إصابته بسحجات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب واتهم المذكور بإحداث إصابته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

آخر قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية.. سعر الأرز وإضافة المواليد

وزارة الداخلية: المنشور المتداول عن خطف طفل بالقاهرة غير صحيح

وزارة الداخلية: ضبط صيدلي بالدقهلية وموظف بالقليوبية بتهمة غسل الأموال

إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بجنوب بني سويف

إصابة 3 أشقاء في مشاجرة مع آخرين ببني سويف

مصرع مزارع وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بسبب قطعة أرض بمركز قنا
بقلم محمد بركات