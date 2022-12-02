لاعب الزمالك الأسبق: زيارة السيسي لنادي شربين نشرت البهجة بين أهالي المدينة

قال أحمد صالح لاعب نادي الزمالك الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنادي شربين أحدثت حالة من كبيرة جدا البهجة، موضحًا: «الرئيس السيسي نصح الناشئين بالحفاظ على القوة الجسمانية، وهذا الأمر يذكرني بأحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، فهو اللاعب المصري الوحيد الذي يعمل بشكل احترافي، لذلك، فإنه يحافظ على مستواه الفني دوما».

بطولة كأس العالم

وتحدث صالح، خلال حواره مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة dmc، عن بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر، مؤكدًا أنها بطولة رائعة، كما قدمت المنتخبات العربية أداء مميزا، مثل السعودية والمغرب، والجماهير العربية أحدثت حالة رائعة في المدرجات وخارج الملاعب، ما منح الفرق العربية الثقة للظهور بأفضل شكل.

المغرب يحقق إنجازا كبيرا

وتابع لاعب نادي الزمالك الأسبق: «ما حققه المغرب بالأمس إنجاز كبير، فقد تصدر المنتخب المغربي مجموعته، وهذا شيء رائع للفرق العربية كلها، الفريق المغربي ركز جيدا، واستعد بشكل مميز، كما أن الفريق لديه لاعبون رائعون ويلعبون جيدا، وكنا نتمنى أن تشارك مصر، ويجب أن نصحح الأوضاع ونبدأ العمل من جديد».