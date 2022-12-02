إصابة شخصين في انقلاب سيارة نصف نقل على «زراعي أبو قرقاص» بالمنيا

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة نصف نقل على طريق «مصر - أسوان» الزراعي السريع أمام مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

انقلاب سيارة نصف بنقل بالطريق الزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «8415 د م و»، نصف نقل، أمام عزبة عطية على طريق «مصر - أسوان» الزراعي السريع بمركز أبو قرقاص.

إصابة سائق وربة منزل

بانتقال أجهزة الأمن وسيارات هيئة الإسعاف ورجال البحث الجنائي، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة فوزي العزيزي، 49 عاما، سائق مقيم بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وما بعد الارتجاج، وجميلة حسن، 63 عاما، ربة منزل، بكسر بالذراع الأيسر واشتباه مابعد الارتجاج، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثاره وتيسير الحركة بالطريق الزراعي، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.