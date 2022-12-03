اعترافات المتهمين بقتل سائق في حلوان: «افتكرناه سارق التوك توك»

ملامح يبدو عليها الصدمة وملامح أخرى يبدو عليها اللامبالاة، منهم من سيطرت عليه حالة من الخوف والتوتر ومنهم من ظل صامدًا وكأنه لم يفعل شيئا، جلس المتهمين بقتل سائق في منطقة المعصرة، أمام جهات التحقيق في جلسة تحقيق جديدة عُقدت مساء أمس، سرد خلالها المتهمين اعترافاتهم حول ارتكابهم للجريمة التي هزت أرجاء المعصرة.

وقال أحد المتهمين، في اعترافاته أمام جهات التحقيق، أن شقيقه الأصغر يمتلك مركبة «توك توك»، وفي صباح يوم الواقعة اختفت المركبة من مكانها، «اخويا راح يشوف التوك توك ملقهوش وصادف مرور السائق «المجني عليه»، فقولنا هو اللي سرقه، واخويا اتخانق معاه عشان يقول عن مكان التوك توك لكنه الأخير رفض يتكلم وسابه ومشي».

اعترافات المتهمين حول ارتكاب الجريمة

وتابع المتهم الثاني، في سرد اعترافاته حول ارتكاب الجريمة، أنه استشاط غضبا من المجني عليه لحظة هروبه من أمامه وعدم اعتراف عن سرقة التوك توك، لذلك على الفور أخير شقيقيه عن واقعة السرقة، وتمت الاستعانة ببعض أصدقائهم «باقي المتهمين»، وذهبوا لاستدراج المجني عليه، وقانوا بالاعتداء عليه بالضرب بعصا خشبية وسلسلة حديدية حتى يتمكنوا من اعترافه عن مكان المركبة.

وأضاف المتهم الثالث «أحد الأصدقاء»، أنهم ظلوا عدة أيام في ممارسة أشكال التعذيب المختلفة على المجني عليه، لكنه لم يكن في حسبانهم قتله أو التخلص من حياته، لكن القدر سطر كلمته الأخيرة في حياة السائق الذي راح ضحية سرقة لم يقم بها أو كان على دراية بها.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة شخص، وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، إذ قاموا بخطف المجتي عليه وقتله، وبإجراء التحريات تبين قيام 3 أشقاء بالتشاجر مع المجني عليه على خلفية اتهامه بالسرقة، وسرد تفاصيل الجريمة على التحو المشار إليه.

وتعليقا على ذلك، أكد محمد جمال المحامي بالنقض في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن المتهمين يواجهون تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مضيفُا أن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن الإعدام هو عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.