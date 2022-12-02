افتتاح مسجدبن بالقليوبية بعد انتهاء أعمال التطوير بتكلفة 4.5 مليون جنيه

افتتح الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اليوم، الجمعة، مسجدين بعد إعادة عملية إحلال وتجديد لهما بالكامل تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».

تفاصيل افتتاح مسجد جديد بقليوب

حيث افتتح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية المسجد الأول بقرية كوم أشفين مركز قليوب، وبلغت مساحته 450 مترا تقريبا، بتكلفة مليوني جنيه على نفقة وزارة الأوقاف حتى أصبح صورة تليق بقدسية المساجد ومكانتها.

مسجد الرفاعي برقطا كفرشكر

وافتتح وكيل الوزارة بعد ذلك مسجد الرفاعى بقرية برقطا مركز كفرشكر، على مساحة تصل 500 متر تقريبا، بتكلفة بلغت مليوني ونصف جنيه لينضم إلى منظومة المساجد المجددة على أرض محافظة القليوبية.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن خطبة الجمعة، تناولت اليوم: «أن الدين جاء لصناعة الحياة بل هو فن صناعة الحياة، والحياة لن تقوم بالشعائر والمناسك وحدها دون أن تؤثر فى الشخصية الإنسانية ببذل العطاء ومزاولة الأخلاق فى محيط الزمالة أيا كانت، سواء فى العمل أو في الدراسة، أو في الحرفة فيصبح التناصح وليس التناحر منهجا للحياة».

ولفت صفوت أبوالسعود، إلى أن يجب تشييد أواصر الأخوة بين الناس وليس بث الخلاف ورمى الناس بالباطل والعمل على القطيعة بين المحبين والأصدقاء، كما يحدث من الخبثاء وذوي النفوس المريضة في الوقيعة بين المتآخين والأصدقاء ومن باب أولى مراعاة حق الجوار سواء الجار المجاور في السكن، أو الجار الملاصق حتى في وسيلة المواصلات أو في العمل.