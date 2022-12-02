لمدة 6 أيام.. موعد تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في الأحياء والمناطق الواقعة بنطاق عملها بدء من غد السبت الموافق 3 من شهر ديسمبر 2022 وحتى يوم 10 من الشهر الجاري ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

مواعيد وأماكن تمركز السيارات حتى 10 ديسمبر 2022

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة للتيسير على المواطنين من كبار السن اوالعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء وهي كالتالي.

** مواعيد وأماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «شرق» السيوف مدخل الفلكي بجوار البنك الأهلي المصري من 9 صباحا إلى 8 مساء.

** مواعيد وأماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «وسط» المنشية أمام فندق آمون من 9 صباحا حتى 3 عصرا.

** مواعيد وأماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «بشاير الخير 3» القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 3 ونصف حتى 8 مساء.

** مواعيد وأماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «غرب مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا حتى 3 ونصف عصرا.

** مواعيد وأماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «أمام فرع شركة المياه بالبيطاش» من 4 عصرا حتى 9 مساء.

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أرقام تليفونات «موبايل» للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقله بالقطاعات كالتالي

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

التأكد من جودة المياه

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقله بالقطاعات للمواطنين تتمثل في «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير»، لافتا إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.