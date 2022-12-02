إحدى المكرمات من الرئيس: «حسيت إني خدت الدكتوراه إمبارح»

قالت الدكتورة رنا حامد، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بمرتبة الشرف والمكرمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، إن تكريمها من قبل الرئيس خلال افتتاحه لمدينة المنصورة الجديدة كان أهم وسام وهدية وتكريم حصلت عليه طيلة حياتها، «أنا حسيت أني أخدت الدكتوراه إمبارح».

حامد: شرف التكريم من الرئيس السيسي لا يضاهيه شرف

وأضافت «حامد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى تكريمها من قبل كثير من جهات رسمية وأخرى غير رسمية، لكن كل تلك التكريمات شرف لا يضاهي شرف التكريم من الرئيس السيسي.

حامد: تكريمي من الرئيس السيسي حاجة أنا فخورة بيها جدا ووسام على صدري

واستطردت: «تكريمي من الرئيس السيسي حاجة أنا فخورة بيها جدا ووسام على صدري، حاجة أسعدتني وشرفت بيها، وحسيت وأنا بسلم عليه أني بسلم على والدي، وهو رئيس أب وإنسان وكنت سعيدة جدا باللحظة دي».

وأوضحت أنها دائما لا تجد ما تقوله من أجل إيفاء حق والدتها عليها في مشوار نجاحها الذي عملت عليه الكثير من السنوات، مشيرة إلى أنه بعد تكريم الرئيس لها بات لديها حافز في استكمال ما بدأته ونتاج الكثير من الأبحاث وألا تتوقف حياتها الأكاديمية.