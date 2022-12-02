جوفاني يونان طالب الطب عن تكريم الرئيس له: «كنت متوتر وطاير من الفرحة»

قال جوفانى يونان، طالب الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة الجديدة، عن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى له، إنه فوجئ، السبت الماضى، بمكالمة من الدكتور معوض الخولى، رئيس الجامعة، أخبره فيها بأن الرئيس «السيسى» سيكرمه خلال فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، وأضاف: «كنت طاير من الفرحة إن الرئيس هيكرمنى».

وأوضح «جوفانى»، الحاصل على منحة تفوق من الجامعة، فى تصريحات صحفية أمس: «عندما رددوا اسمى شعرت بالتوتر، والرئيس كان يصفق لى، وقال لى شاطر ودايماً كده متفوق، ولم أكن أتصور أن ألتقى الرئيس السيسى».

والده: حرصت على الدفع به في المجالات التي يحبها

وقال الدكتور فؤاد يونان، والد الطالب، إنه كان فخوراً جداً بهذه اللحظة، وأضاف: «الرئيس السيسى أكد بالأمس ودائماً اهتمامه بالكيف وليس الكم، وكنت حريصاً على أن يحصل جوفانى على الكيف، وأن نشجع مواهبه والدفع به فى المجالات التى يحبها، حتى استطاع أن يحب مجالات معينة ونجح فيها، ومنذ صغره كان يحب مجال الطب». وأضاف: «أنا استشارى جراحة العظام وكل عملنا عمليات جراحية وجبس ومعالجة المرضى، وكان جوفانى يشتاق منذ صغره إلى ارتداء بدلة العمليات، وفى سن صغيرة، فصلّت له بدلة حتى تكون حافزاً له ويشعر بأنه طبيب صغير». من جهتها، قالت هدى ويليام، والدة الطالب: «فخورة وسعيدة جداً، مناسبات جوفانى دائماً ما تفرحنى، هو طالب متميز يحب العزف والموسيقى، وفى الرابعة من عمره كان يعزف بعض أغانى أم كلثوم، حتى إنه كان يستخدم الأورج بمساعدة كرسى لأنه كان قصيراً للغاية، وكنت أعمل على تنمية وتطوير مواهبه».