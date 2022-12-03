بدء تلقي طلبات التعيين لوظائف الكهرباء من الدرجة الأولى 2022.. الشروط اللازمة

فتحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أبوابها اليوم 3 شهر ديسمبر 2022 حتى 9 من نفس الشهر لتلقي طلبات المتقدمين لشغل وظائف الدرجة الأولى لمختلف التخصصات الهندسية والعلمية؛ للعمل بمشروع مصر القومي لإنشاء محطة الضبعة النووية، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 لاستكمال هيكلها التنظيمي من مختلف الكوادر البشرية المصرية.

وتسهم الوظائف في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة وتعزز توطين تكنولوجيا المحطات النووية كما ستكون أحد الخطوات التنفيذية لاختيار الأطقم المصرية لتشغيل وصيانة الوحدات النووية.

الشروط المطلوبة لوظائف الدرجة الأولى بالكهرباء

وأضافت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه يشترط للقبول بوظائف الدرجة الأولى من تخصصات هندسة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 ما يلي:

- القيد بنقابة المهندسين

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجالات الهندسية المتعلقة بالوظيفة.

-قضاء مدة زمنية لا تقل عن 4 سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

- القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف الكهرباء

وحددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التخصصات المطلوبة لشغل وظائف الدرجة الأولى من تخصصات العلوم وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 كالآتي:.

- مطلوب مدير إدارة خدمات إزالة التلوث الإشعاعي يكون حاصل علي بكالوريوس علوم تخصص كمياء أو فيزياء.

شروط التقديم لوظائف الكهرباء من الدرجة الأولى

- القيد بالنقابة.

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى المجالات المتعلقة بعمل الوظيفة.

- قضاء مدة بينية لا تقل عن 4 سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى، إذا كان المتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة.

-إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

- القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها.