مواعيد ضخ المياه اليوم في 8 مناطق بالساحل الشمالي

كشفت شركة مياه الشرب والصرف بمطروح عبر منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم السبت الموافق 3 من ديسمبر الجاري 2022 في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

مواعيد ومكان ضخ المياه اليوم في مرسى مطروح

- منطقة «غوط رباح» من الساعة 10 حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عمارات محدودي الدخل» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساء علي مرحلتين.

- منطقة «خط عجيبة» من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 8.30 صباحا.

- منطقة «السنوسية مرتفع» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 5 مساء.

- منطقة «عمر دارة » من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساء.

- منطقة «الملاحة قبلي» من الساعة 6 مساء حتى الساعة 11 مساء.

- منطقة «عمارات ك 7» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا .

- منطقة «عمارات ك 4» من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 4عصرًا

آليات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين بنطاق مطروح

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، آليات التواصل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الاتصال على الخط الساخن 125، أو الأرقام التالية: 064494851 - 0464949852 - 046494955 - 046125125 - 0464760000 - 0464760001 - 0464760002 - 0464760003، أو عن طريق رسائل «واتساب» على الأرقام التالية: 01103971010 - 01103669550، أو على رسائل صفحة الشركة على «فيسبوك».

الانتهاء من أعمال الصيانة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح الانتهاء من أعمال إصلاح كسر على خط 1000 مم الناقل للمياه بمنطقة الضبعة شرق مدينة مطروح نتيجة أعمال توسعة الطريق الساحلي، حيث بدأت أعمال الصيانة سريعا بغرض الحفاظ على كميات المياه المهدرة بسبب الكسور وزياده كمية المياه الواردة الى مدينة مطروح.