خريطة قطع وإعادة ضخ المياه في الدقهلية ومطروح والمنوفية

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الدقهلية ومرسى مطروح والمنوفية، عن موعد انقطاع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها.

الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه

في الدقهلية، أعلنت الشركة عن انقطاع المياه بأجزاء من مدينة دكرنس غدا، لمدة 5 ساعات، اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء بالمناطق التالية:

- جزء من مركز ومدينة دكرنس والقرى التابعة.

- جزء من مركز ومدينة منية النصر والقرى التابعة.

- جزء من قرى مركز المنصورة.

- جزء من مركز شربين قرية بساط – محلة إنجاق.

- قريتين تابعين لمحافظة دمياط «قرية شرمساح – ميت الخولى عبد الله».

إيقاف المرفق عن العمل بالكامل

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في بيان، إلى أن سبب الانقطاع قيامها بأعمال صيانة طارئة بمرفق مياه بساط كريم الدين، الأمر الذي يستدعي إيقاف المرفق عن العمل بالكامل.

تدبير الاحتياجات من مياه الشرب خلال فترة الأعمال

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

أماكن ضخ المياه اليوم في مرسى مطروح

وفي مطروح، أعلنت الشركة مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

- منطقة «العجارمة منخفض» من الساعة 11 حتى الساعة 11 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عمارات محدودي الدخل» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساء.

- منطقة «خط عجيبة» من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 8.30 صباحا.

- منطقة «مسجد النور مرتفع قبلي وبحري» من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

- منطقة «عمارات ك 7» من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

- منطقة «عمارات ك 4» من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 4عصرًا.

الانتهاء من غسيل الشبكات وتطهير الخزانات

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عودة ضخ المياه إلى طبيعتها لمدينة تلا وقريتي «طوخ دلكه - ميت أبو الكوم»، وعن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان.