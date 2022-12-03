حبس متهمة بتهريب عملات أجنبية في مطار القاهرة.. ومحامي يوضح العقوبة المتوقعة

قررت النيابة العامة حبس المتهمة بتهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، ونسبت إليها تهمة التهريب، بعدما تبين وجود المبالغ المالية معها، وقالت إنها لسداد مصاريف نجلها وأحد أصدقائه بالخارج، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل ضبط المتهمة بتهريب عملات أجنبية

تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط سيدة مقيمة بالإسكندرية، وبحيازتها مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية، كانت مخبأة داخل حقيبتها، وعند التحقيق معها قالت إنها بحوزتها لدفع مصاريف دراسة نجلها وصديقه بالخارج: «كنت هدفع بيها مصاريف».

وجرى التحفظ على المضبوطات وعرضها على الطب الشرعي للفحص، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة.

عقوبة تهريب العملات

قال أشرف ناجي المحامي، إن قانون الجمارك حدد عقوبات رادعة لكل حالات التهرب الجمركي، وفقًا للقانون رقم 207 الصادر سنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، يعاقب على هذه الجريمة «بالحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، وتتضاعف العقوبة حال كان سبب التهريب الإتجار، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مما ينص عليها أي قانون آخر».