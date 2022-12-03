«الداخلية»: مصرع 8 عناصر إجرامية خطرة في حملات أمنية خلال 30 يوما

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه، تنسيقا مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهودها خلال الـ30 يوما الماضية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال الأمن العام، البؤر الإجرامية بنطاق «بحيرة المنزلة» بمحافظات «الدقهلية - دمياط- بورسعيد».

وفي نطاق محافظتى «الشرقية والإسماعيلية» ضُبط خلالها «378 متهم» ، وبحوزتهم «96 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 190 قطعة سلاح أبيض».ضبط «161» قضية إتجار فى المواد المخدرة، وتنفيذ «22911» حكم قضائى متنوع، ضبط «983» قضية متنوعة، وفحص «8507» عنصر إجرامى.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع «8» عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط «1933» عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط- الجيزة- الغربية- الدقهلية- كفر الشيخ- السويس- الشرقية- القليوبية- قنا- الإسكندرية- جنوب سيناء- بورسعيد- الأقصر- المنوفية- المنيا- سوهاج- البحر الأحمر- دمياط- أسوان- الإسماعيلية- الوادى الجديد- الفيوم- مطروح- البحيرة - بنى سويف» بإجمالى مضبوطات «905» قطعة سلاح نارى عبارة عن «رشاش- 157 بندقية آلية- 141 بندقية خرطوش- بندقية رصاص- 30 مسدس- 575 فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة» ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها «سلاح- قتل- مخدرات- سرقة».

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبـط عدد «3599» قطعة سلاح ناري.. بحوزة «2972» متهم.. أبرزهم الآتى «2 جرينوف- رشاش- 328 بندقية آلية- 504 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"- 170 مسدس- 2594 فرد محلى- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- 480 خزينة»، وكذا ضبط «5753 قطعة سلاح أبيض».

ضبط «5» ورش لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلهم «بندقية غير مششخنة- مسدس- 20 فرد محلى- 50 قطعة سلاح أبيض- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- أدوات وأجزاء التصنيع».

ضبط عدد «24» تشكيل عصابى، ضموا عدد «76» متهم، إرتكبوا عدد «77» حادث.

ضبط «458» متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم «9 بنادق آلية- 13 بندقية "غير مششخنة"- 6 مسدسات - 166 فرد محلى- 277 قطعة سلاح أبيض - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة».