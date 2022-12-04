الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى.. كثافات في فيصل والهرم

وضعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية خطة مرورية محكمة للقضاء على أي كثافات مرورية وتحقيق سيولة على الطرق والشوارع الرئيسية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وذلك بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم.

خدمات مرورية على الطرق

وانتشرت الخدمات المرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات المرورية بأنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، حيث تم وضع الرادارات التي ترصد المخالفات المرورية، كما انتشرت الخدمات المرورية لضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، بالإضافة لرفع السيارات المعطلة من الطرق.

الحالة المرورية اليوم

وظهرت كثافات مرورية بشارعي فيصل والهرم بالجيزة، وكذلك محور صفط اللبن والطريق الدائري، وشارع خاتم المرسلين بالجيزة، حتى نهايته.

كما ظهرت كثافات مرورية في شارع الخليفة المأمون وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد ومنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون وشارع رمسيس، وانتشر رجال المرور للقضاء على تلك الكثافات وإحداث حالة من السيولة المرورية، بينما شهد ميدان سفنكس وكوبري 15 مايو ومنطقتي وسط البلد والزمالك، حالة من السيولة المرورية.