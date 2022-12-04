تنفيذ 17 ألفا و900 مشروع للشباب في الشرقية بتكلفة 3 مليارات جنيه

شهدت محافظة الشرقية تنفيذ 17900 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بقيمة تمويلات بلغت 2 مليار و954 مليون و754 ألف جنيه، ووفرت هذه المشورعات حوالي 53 ألفًا و248 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

أبرز مشروعات المبادرة

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مبادرة مشروعك في الشرقية.. تنفيذ 17 ألفا و900 مشروع للشباب بتكلفة 3 مليارات جنيه»، إذ إنّ أهم المشروعات التي تم تنفيذها تمثلت في مشروع تجارة سيراميك وتجارة مفروشات ومصنع أعلاف ومصنع أسمدة عضوية ومصنع ملابس وصناعات كهربائية ومستلزمات طبية ومصنع لتعبئة الأرز وحظيرة مواشي وتجارة حبوب وورشة موبيليا وغيرها.

المشروعات التي تم الموافقة عليها

وتصدر مركز ديرب نجم المركز الأول بإجمالي مشروعات تمت الموافقة عليها 2524 مشروعًا، بقيمة 360 مليونًا و971 ألف جنيه، وفي المركز الثاني نجد مركز الحسينية بإجمالي مشروعات تمت الموافقة عليها ووصلت إلى 793 مشروعًا بقيمة تصل إلى 322 مليونًا و330 ألفًا و250 جنيهًا، ويليه في المركز الثالث مركز أولاد صقر بإجمالي مشروعات 1300 مشروع بقيمة 307 ملايين و232 ألفًا و900 جنيه.