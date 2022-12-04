رئيس التحرير

أحمد الخطيب

القبض على صاحب مصنع مقرمشات فاسدة في السلام

كتب:

محمد بركات 
12:21 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع مقرمشات في دائرة قسم شرطة السلام أول، لإداراته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقصد طرحها بالأسواق لتحقق أرباح غير مشروع.

مقرمشات مجهولة المصدر

وعثرت الأجهزة الأمنية داخل المصنع على 15 ألف عبوة مقرمشات «منتج نهائي» تزن 2,400 طن مقرمشات معبأة وجميعها مجهولة المصدر ودون بيانات تدل على مصدرها، كما تم ضبط مستلزمات إنتاج.

وبمواجهة مالك المصنع، اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والطرح بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بسوهاج.. الحفرة انهارت على أحدهم

ضبط 500 قرص مخدر و100 علبة دواء محظورة في سوهاج

ضبط 1.5 كيلو هيروين بحوزة نجار وعاطل في كفر الشيخ

ضبط 125 طن زيت طعام منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق بالغربية

الداخلية: ضبط قضايا احتيال إلكتروني بأكثر من 730 مليون جنيه خلال شهر

الداخلية في 30 يوما: ضبط 42760 قضية تموينية.. وسرقة كهرباء بـ295 مليون جنيه
بقلم محمد بركات 