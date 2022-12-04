القبض على صاحب مصنع مقرمشات فاسدة في السلام

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع مقرمشات في دائرة قسم شرطة السلام أول، لإداراته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقصد طرحها بالأسواق لتحقق أرباح غير مشروع.

مقرمشات مجهولة المصدر

وعثرت الأجهزة الأمنية داخل المصنع على 15 ألف عبوة مقرمشات «منتج نهائي» تزن 2,400 طن مقرمشات معبأة وجميعها مجهولة المصدر ودون بيانات تدل على مصدرها، كما تم ضبط مستلزمات إنتاج.

وبمواجهة مالك المصنع، اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والطرح بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.