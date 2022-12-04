رئيس هيئة الأفلام السعودي يدشن مشروع «ضوء» لتطوير السينما

انطلق المؤتمر الصحفي لمشروع «ضوء» اليوم، أحد البرامج التي تقدمها هيئة الأفلام لدعم صناعة الأفلام المحلية ورفع جودة المحتوى المحلي عن طريق الدعم النقدي غير المسترد.

فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يشارك في المؤتمر المقام على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي كلا من الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عياف، مدير عام قسم الحوافز ثامر الصيخان، وقائد فريق الحوافز المحلية أجواء الجودي.

الهدف من المشروع

أشار المشاركون في المؤتمر إلى أنَّ الهدف الرئيسي من المشروع هو دعم الفيلم السعودي عبر منحة غير مستردة ورفع جودة الفيلم المحلي والمساهمة في اثراء مكتبة الأفلام السعودية وزيادة الفرص المتاحة اما شركات ومؤسسات الإنتاج السينمائي.