أحمد موسى: الدولة المصرية تتخذ قرارات منضبطة هدفها تحقيق الاستقرار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تتخذ قرارات منضبطة، هدفها تحقيق الاستقرار، مشددًا على أنها تستهدف تحقيق الأمن والأمان لأهلها وضيوفها.

وأضاف موسى، خلال تقديم، حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، من يخترق القانون المصري سيتم حسابه بالقانون، لأن الدولة المصرية لديها قضاء وشرطة قوية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، منح سلطات واسعة لأجهزة الأمن، من أجل التعامل مع الاحتجاجات.

وتابع الإعلامي: «رئيس الوزراء البريطاني وصف ما يحدث في بلاده، بأنه احتجاجات مرفوضة، وبالتالي، لماذا يرفض الغرب الاحتجاجات في بلاده، ويطالب بالسماح بها دون أي تقييد للحريات في مصر؟! هل يريدون الفوضى لبلادنا، بينما بلادهم تنعم بالأمن والاستقرار؟!».

وواصل: «نحمي بلادنا بإجراءاتنا القانونية، في بريطانيا يمنحون الشرطة سلطات واسعة للتعامل مع الاحتجاجات، وفي مصر تطبق الشرطة القانون كاملا، وبريطانيا من أكثر الدول التي تعاني من المشكلات الناجمة عن التضخم، احتجت فئات واسعة بشكل كبير، وهو ما رفضه رئيس الوزراء وتعود المتظاهرين بالتعامل معهم، هذه دول لا تعرف إلا مصلحة نفسها، ومصر تحافظ على أمنها واستقرارها بقوانينها».