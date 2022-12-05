«مش بس للسكن».. تفاصيل مشروع الفسطاط والخيالة: بحيرات ومناطق للألعاب

كشف الدكتور خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، تفاصيل مشروع تطوير منطقة الخيالة بمصر القديمة، قائلا إن «حدائق الفسطاط» تقع على مساحة 500 فدان، وكانت المنطقة عبارة عن خرابات وعشوائيات غير آمنة مثل «عزبة أبوقرن».

نسبة تنفيذ ساحة عمرو 95%

وأضاف «صديق»، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المرحلة الأولى من المشروع كانت تتضمن تطوير البحيرات بالمنطقة بينما المرحلة الثانية تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، والتي وصلت نسب التنفيذ بها إلى 95%.

وأوضح أن المشروع لا يتضمن فقط حدائق وساحات وبحيرات ولكن المشروع أكبر من ذلك، حيث يشمل مناطق للمغامرات والألعاب والفنادق والمطاعم ومنطقة ثقافية والحفريات التاريخية على مساحة 45 فدانا تشمل مقتنيات أثرية إسلامية، وسيتم الانتهاء من كل ذلك في نهاية ديسمبر 2023.

ولفت أن تكلفة المشروع 6 مليارات جنيه، وسيدار بواسطة شركات دولية عالمية بالشراكة مع شركات مصرية لإدارة هذا المشروع، وجرى تشكيل لجنة مخصوص لاختيار أنسب الشركات على المستوى العالمي لإدارة هذا المشروع للحفاظ عليه.

وحدات سكنية جاهزة للسكن والحياة

وأشار إلى أنه جرى تسكين أهالي مناطق مصر القديمة و«الجيارة» و«السكر والليمون» و«حوش الغجر» في منطقة الخيالة بعد تطويرها، بإجمالي 2250 وحدة سكنية، منوها أن الوحدات السكنية تكون «مفروشة بالفرش والأجهزة الكهربائية» وجاهزة للسكن والحياة.

وأفاد بأن الخدمات الموجودة في منطقة الخيالة لن تخدم فقط 2250 أسرة ولكن المناطق المحيطة بها، مثل مكتب البريد ونقطة شرطة ووحدة صحية والإطفاء والمسجد والكنيسة.

وتابع: «الرئيس السيسي وجه خلال مروره بالمشروع بتنميط واجهات المحال، وعرضها للبيع على الناس وكان هناك إقبال شديد وغير عادي من الناس».

تطوير عزبة خيرالله

وأكد أن هناك رؤية مستقبلية لـ «عزبة خير الله»، لافتا إلى أن منطقة عزبة خير الله قطعها الطريق الدائري فأصبح الجزء الجنوبي «سطبل عنتر» بينما الجزء الشمالي جزء من منطقة الخيالة، وجاري الاتفاق مع شركة المعادي في كيفية تطوير هذا الجزء البالغ مساحته 350 فدانا على المدى الطويل.