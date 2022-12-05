تفاصيل صادمة بجريمة حلوان.. سائق تخلص من شاب تعدى على فتاة داخل «ميكروباص»

في شارع عمر عبد العزيز بدائرة قسم شرطة حلوان جنوب القاهرة، كان شاهدًا على جريمة قتل، حينما كان «أحمد السيد» وشهرته أحمد الصعيدي، يبلغ من العمر 23 سنة، يسير بسيارته لنقل المواطنين من منطقة ركن فاورق لمدخل المدينة بالقرب من محطة المترو، وأثناء سيره، صعد أحد الشباب معه رغبة منه لتوصيله إلي مكانه، لم تمر لحظات حتى فوجئ بإحدى الفتيات تتحدث بصوت عال وتوقم بتعنيف الراكب، ويضطر السائق إلى الوقوف جانب الطريق، ليعرف مايحدث داخل الميكروباص :« في إيه يا آنسة اللي حصل»، ليتبين له بأن الشاب اعتدى على إحدى الفتيات كانت تجلس بجواره.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

بحسب اعترافات المتهم أمام المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، احتدم الأمر بين السائق والشاب، بعد استغاثة الفتاة للسائق، وتحولت لمشادة كلامية تطورت لمشاجرة وقام بإنزاله من السيارة، للفض بين الشاب والفتاة، وعند عودة السائق من ذات الطريق بعد وقت قليل، فوجئ بالمجنى عليه ينتظره عند مزلقان السكة الحديد بجوار مرور حلوان، وتعدى المجنى عليه وضربه (بمفك) مما أصابه بجرح أعلى العين اليسرى، فقام هو بضربه على رأسه مستخدمًا عصا حديدية كانت بحوزته بالميكروباص ضمن عدة السيارة.

بلاغ بالواقعة

في تمام الساعة السابعة من مساء أول أمس السبت، بدأت تفاصيل الواقعة عندما ورد لقسم شرطة حلوان من مستشفى حلوان العام، يفيد بوصول شاب مقيم بالمساكن الاقتصادية، مصابًا بجرح غائر بفروة الرأس، وأوضحت التحريات الأولية أن أحد سائقي الميكروباص تعدى عليه، بعدما اعتدى المجني عليه بالضرب على فتاة أثناء استقلالها الميكروباص الخاص به، وبإعداد الأكمنة اللازمة ضُبط السائق، وتقوم الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مسرح الجريمة، لتحديد هوية والبحث عن الفتاة للوقوف على ملابسات الواقعة.

عرض على الطب الشرعي

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، كما أمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة للوقوف على ملابسات الجريمة، واستدعاء الفتاة المعتدي عليها لسماع أقوالها.

نبحث مع الشرطة عن الفتاة

«الوطن» تواصلت مع محمد السيد، شقيق المتهم لكشف كواليس الواقعة، وقال إن شقيقه لم يقصد قتل الشاب، وماحدث كان تدخل عبر عن شهامته للدفاع عن فتاة، استغاثت به، لافتًا إلى أنه بعدما حاول إبعاد الشاب الذي تعدى على الفتاة وإنزاله من السيارة، استشطاط المجني عليه غضبًا من شقيقي، وانتظره عند عودته من ذات الطريق، وانهال عليه باستخدام (مفك)، وأصابه أعلى عينه وتسبب في خياطة 9 غرز، كاشفًا عن أحد شهود العيان عن الواقعة قاموا بالإدلاء بشهادتهم ومتضامنين مع شقيقي، والفتاة التي تسببت في الواقعة لم يعلم أحد عنها أي شئ حتى ذلك الوقت».

العقوبة القانونية المنتظرة للمتهم

المحامي والخبير القانوني وائل نجم، أوضح في حديثه لـ«الوطن»، أنّ هذه الجريمة لم تتوفر فيها ركن النية والقصد، وإذا تحولت القضية لمشاجرة من المتوقع أن يكون مصير المتهم الحبس لمدة سنة، ولابد من حضور الفتاة التي كانت شاهدًا على اشتعال فتيلة القصة، وتدلى بأقوالها أمام جهات التحقيق بكل ماحدث.