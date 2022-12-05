حالة الطقس غدا الثلاثاء.. شبورة على الطرق وأمطار على القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية، لافتة إلى استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، والطرق المؤدية إلى مدن القناة وشمال ووسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة، تفاصيل حالة الطقس غدا، موضحة أنّه يكون مائلا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس لطيف نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشمال الصعيد، بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويستمر تكون السحب المنخفضة والمتوسطة المصاحبة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والشرقية ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر، ومدن القناة، بنسب تتراوح بين 20 حتى 30%.

درجات الحرارة غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 22 - 14

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- 6 أكتوبر 22 - 13

- بنها 22 - 15

- دمنهور 22 - 13

- كفر الشيخ 22 - 14

- المنصورة 23 - 14

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 23 - 15

- الزقازيق 23 - 13

- شبين الكوم 23 - 14

- طنطا 22 - 14

- شلاتين 28 - 20

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 14

- وادي النطرون 22 - 15

- مطروح 21 - 12

- السلوم 20 - 09

- سيوة 20 - 08

- العريش 21 - 14

- رفح 21 - 14

- الطور 25 - 14

- كاترين 16 - 05

- رأس سدر 24 - 16

- نخل 21 - 04

- طابا 23 - 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 24 - 20

- شرم الشيخ 25 - 18

- الغردقة 24 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 23 - 10

- المنيا 22 - 10

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 13

- الأقصر 25 - 13

- أسوان 25 - 14

- الوادي الجديد 24 - 08

- أبو سمبل 26 - 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25 - 20