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القبض على شخص لاتهامه بالنصب على مواطني سوهاج في 5 ملايين جنيه

كتب:

محمد بركات 
12:40 م | الإثنين 05 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على 5 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباحما .

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من بعض المواطنين مقيمون بمحافظة سوهاج لتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى أعمال تجارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام  (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال نشاطه التجارى من خلال محل بيع إطارات وبطاريات السيارات الخاص به مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت ( 5مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها وعقب إكتشاف المواطنين أمره قام بالهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول للحيلولة دون ضبطه ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ عنه أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات 