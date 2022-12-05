مصدر بـ«النقل»: منع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري أول مايو المقبل

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، عن تشغيل أول 100 أتوبيس ترددي سريع أعلى الطريق الدائري، منتصف 2023، أمام الركاب، لتقديم خدمات مميزة لجميع مرتادي من الركاب، مشيرا إلى أن الأتوبيس الترددي سيكون البديل الشرعي لسيارات الميكروباص أعلى الدائري، موضحا أن قرار منع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري ينفذ أول مايو المقبل، ولا رجعة فيه.

انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع مارس المقبل

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إنه يجرى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع مارس المقبل، ويجرى ترسيم 49 محطة في المرحلتين الأولى والثانية، وستكون المحطات في حارات منعزلة أعلى الطريق الدائري، موضحا أنه جار تنفيذ مصاعد أسفل الطريق الدائري، لمساعدة الركاب وكبار السن في الوصول بسهولة لمحطات الأتوبيس الترددي السريع.

مشروع الأتوبيس الترددي يمثل نمطا حضاريا

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة، لخدمة المواطن المصري، مشيرا إلى أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع B.R.T يعتبر إحدي الشرايين الرئيسية الجاري تنفيذها لربط شرق العاصمة بغربها مع الإتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى مثل (القطار السريع – القطار الكهربائي الخفيف LRT – المونوريل – مترو الأنفاق) لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

ويسهل الأتوبيس الترددي انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمقر عملهم، وذلك باستخدام وسائل نقل جماعي مستدامة تعمل بالطاقة الخضراء، موضحا أن الأتوبيس الترددي يجرى تشغيله على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ويمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها.

الأتوبيس الترددي يقضى على المواقف العشوائية أعلى الطريق الدائري

وأوضح وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن» أن الأتوبيس الترددي السريع وسيلة مواصلات آمنة وعصرية وسريعة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، مؤكدا أن المشروع يستهدف على القضاء نهائيا على المواقف العشوائية المتواجدة على الطريق الدائري، علاوة على ربطه بمواقف نموذجية أسفل الطريق الدائري للقادمين من المحافظات إلى القاهرة الكبرى والعكس.

وأضاف أن الطريق الدائري عقب انتهاء تطويره وتوسعته سيصبح 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيس الترددي السريع، ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب والوراق، إذ سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.