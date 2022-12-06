سقوط أمطار على بعض المحافظات.. والأرصاد تنصح بارتداء الشتوي

ضربت أمطار متفاوتة الشدة، عدة محافظات في الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة، وكثافة الشبورة المائية على بعض الطرقات الداخلية والخارجية، فيما نصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بالالتزام بارتداء الملابس الشتوية، في فترات الليل والصباح الباكر، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» حالة الطقس اليوم، فضلًا عن أماكن سقوط الأمطار، في ظل ما تقدمه من خدمات للقراء والمتابعين في كل مكان.

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

وضربت أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين متوسطة وغزيرة عدة مناطق شرق محافظة الإسكندرية، وصلت إلى باقي أحياء الشرق، فيما رفعت المحافظة درجة الاستعداد للقصوى، وأعلنت حالة الطوارئ على الفور.

سقوط أمطار بشمال سيناء

كما شهدت قرى ومدن محافظة شمال سيناء، سقوط الأمطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بصورة متقطعة، وما تزال مستمرة حتى الآن.

أمطار في دمياط والعلمين

كما سقطت أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مدينة الحمام ومدينة العلمين والعلمين الجديدة وسيدي عبدالرحمن وتل العيسى على الساحل الشمالي شرق مدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى محافظة دمياط.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أنّ حالة الطقس اليوم، ستكون خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر، لطيفة نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما ستكون حارة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، بينما يصبح طقسًا مائلًا للبرودة في أول الليل، باردًا في آخره على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ومن المحتمل أن تمتد إلى إلى بعض مناطق من القاهرة الكبرى، فضلًا عن مدن القناة.

كثافة الشبورة المائية ونشاط الرياح

وتزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وشمال ووسط سيناء، كما تنشط حركة الرياح على محافظات شمال الصعيد وبعض مناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة.

نصائح بارتداء الملابس الشتوي

ونصحت الهيئة المواطنين، بعدم تخفيف الملابس، والحرص على ارتداء الملابس الشتوية خصوصًا في الصباح الباكر، وفترات الليل تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.