«المصري الألماني» يعلن عن دورة جديدة حول «تحديد الأهداف المستقبلية»

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة لشباب محافظة القاهرة، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الهجرة المصرية، والوكالة الألمانية للتوظيف، وفي إطار جهود وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرا لها.

الدورة لمدة 3 أسابيع خلال الفترة من 11 ديسمبر وحتى 3 يناير

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل دورة تدريبية جديدة لشباب وبنات محافظة البحيرة، حول «تحديد الأهداف المستقبلية»: «لو محتار بين تكمل في شغلك ولا موهبتك أو تكمل في أي مجال، لو اشتغلت أكثر من شغلانة ومش عارف دلوقتي تكمل وتنجح في إيه فيهم، تدريب الإرشاد المهني هيساعدك تكمل في الطريق الأنسب ليك وهيجاوبك على كل الأسئلة الخاصة بسوق العمل وإزاي تحدد أهدافك، ويكون عندك خطة واضحة لمستقبلك المهني».

وأشار المركز المصري الألماني، خلال المنشور، إلى أن التدريب سيكون «أون لاين»، ولمدة 3 أسابيع خلال الفترة من 11 ديسمبر وحتى 3 يناير.

بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة

وجدير بالذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي.

كما يحرص المركز المصري الألماني على تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة.