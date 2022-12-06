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الصحة: أكثر من مليون نسمة يستفيدون من خدمات التأمين الصحي الشامل بأسوان

كتب:

هاجر عمر
01:23 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
استعدادات محافظة أسوان للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

استعدادات محافظة أسوان للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنّ عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان يقارب مليون ونصف المليون نسمة، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي يستغرق من 3 إلى 6 أشهر، ليتم بعد ذلك التشغيل الكامل للمنظومة، إذ أن المواطنين أصبح لديهم المعرفة الكاملة بالخدمات الطبية المقدمة وبأي مستوى من الجودة بعد أن تم التشغيل في المحافظات الأخرى ضمن المرحلة الأولى.

نقلة في الرعاية الصحية بمؤسسات التأمين الصحي الشامل 

وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على شاشة «القناة الأولى المصرية» و«الفضائية المصرية»، أن المواطنين شاهدوا النقلة التي حدثت في الرعاية الصحية بالمؤسسات الطبية الخاضعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، سواء على مستوى تنوع الخدمات الطبية المقدمة أو من خلال جودة المنشآت الطبية، خاصة وأن كل الخدمات يتم تقديمها بصورة مجانية، إذ لم يعد يتحمل المواطن تكلفة الخدمة الطبية بصورة مباشرة.

خدمة مجانية من اشتراكات القادرين ودعم الدولة 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقدم الخدمات مجانًا من خلال اشتراكات يدفعها القادر وتتحمل الدولة عن غير القادر، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي منظومة ضخمة تشمل ما يقارب من 105 ملايين مواطن، واختيار محافظات المرحلة الأولى تم بناءً على التنوع والتقسيم الجغرافي فضلًا عن مدى الجاهزية، لافتًا إلى أن بدء التشغيل بمحافظة بورسعيد 2019 استغرق وقتا طويلا إلا أنه بناء على منحنى التعلم والاستفادة أصبح تطبيق المنظومة بشكل أسرع في المحافظات الأخرى.

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