إصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أبو حماد بالشرقية

شهد طريق أبوحماد، في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتصادم سيارتين ميكروباص بطريق أبو حماد ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد

وانتقلت قوة من الشرطة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل 13 مصاب إلى مستشفى أبو حماد المركزي واثنين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.