«الداخلية» تنفذ 2572 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

جهود الحملة الأمنية

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها، ضبط (19) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 19متهم لعدد 6 منهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ (2572) حكم قضائى متنوع، وضبط (9) قطع أسلحة نارية وبيضاء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.