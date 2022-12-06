ورئيس دير الأنبا شنودة وقناة أغابي ينعيان أسقف المنصورة وتوابعها

نعى الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي في سوهاج، الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها.

وذكر البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للدير على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ الأنبا أولوجيوس ومجمع رهبان الدير يتقدمون بخالص العزاء في نياحة الأنبا داود أسقف المنصورة.

كما نعى الأنبا بطرس الأسقف العام ورئيس قناة أغابي القبطية، عبر صفحة القناة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نياحة الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

كانت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة المصرية، كشفت عن موعد صلاة التجنيز والتي تقام غدا الأربعاء 7 ديسمبر الجاري، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة (مقر المطرانية).

كان الأنبا داود قد رقد في الرب صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 66 عاما، وتصل عدد سنوات خدمته كأسقف 20 عام، وقد نعاه قداسة البابا والمجمع المقدس للكنيسة.